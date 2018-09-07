Здание находится в поселке Хорошево

Здание находится в поселке ХорошевоПрокуратура обязала администрацию Гороховецкого района закрыть вход в аварийный дом, сообщили в пресс-службе ведомства.Здание находится в поселке Хорошево. Его признали аварийным еще в 2009 году. Тогда жильцов расселили, а дом почему-то не снесли. Прокуратура провела проверку и выяснила, что в здании нет окон и дверей. Территория дома не ограждена, поэтому постройка может обрушиться в любой момент.Исковое заявление передано в суд. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.