Основные американские фондовые индексы ушли в минус на фоне снижения акций компаний технологического сектора и продолжения торговых войн. Бумаги Apple потеряли больше полутора процентов, а Facebook и вовсе почти три процента.

Основные американские фондовые индексы ушли в минус на фоне снижения акций компаний технологического сектора и продолжения торговых войн. Бумаги Apple потеряли больше полутора процентов, а Facebook и вовсе почти три процента.Инвесторов пугают новости об изменении торгового соглашения с Канадой и то, что США на этой неделе могут ввести пошлины на импорт китайских товаров объемом 200 миллиардов долларов в год, передает телеканал "Россия 24".