Сегодня, 7 сентября, впервые за семь лет прошли матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Именно в этот день в 2011 году случилась трагедия с ярославским Локомотивом. Все шесть матчей игрового дня начались с минуты молчания в память о команде, которая погибла в авиакатастрофе.

Сегодня, 7 сентября, впервые за семь лет прошли матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Именно в этот день в 2011 году случилась трагедия с ярославским "Локомотивом". Все шесть матчей игрового дня начались с минуты молчания в память о команде, которая погибла в авиакатастрофе.Кроме того, перед матчами был показан видеоролик, посвященный погибшей семь лет назад команде. Клубы-хозяева выделили на трибунах сектор памяти, в котором были разложены 44 шарфа ярославского клуба – по количеству погибших, а все команды вышли на лед со специальными нашивками на игровых свитерах в память о трагическом событии. На всех аренах, где проходили игры, были оборудованы мемориальные зоны, куда болельщики возлагали цветы.Результаты матчей игрового дня:"Спартак" (Москва) – "Куньлунь" (Пекин) – 1:2"Йокерит" (Хельсинки) — "Адмирал" (Владивосток) — 4:1"Ак Барс" (Казань) — "Барыс" (Астана) — 4:3"Нефтехимик" (Нижнекамск) — "Динамо" (Минск) — 2:1"Торпедо" (Нижний Новгород) — "Витязь" (Подольск) — 4:1"Сочи" — "Амур" (Хабаровск) — 4:1.