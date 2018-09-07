Северный Поток-2 лучше не трогать, заключили в США на слушаниях в банковском комитете по санкциям. Американские сенаторы считают: ограничения против этого проекта разозлят европейцев и приведут к политическим последствиям в Германии.

"Северный Поток-2" лучше не трогать, заключили в США на слушаниях в банковском комитете по санкциям. Американские сенаторы считают: ограничения против этого проекта разозлят европейцев и приведут к "политическим последствиям" в Германии. А это, в свою очередь, подорвет общую политику давления на Россию, поскольку Берлин, по мнению американских сенаторов, — ключевой союзник в поддержке антироссийских санкций. Другими словами, "не надо обижать немцев, они помогут давить на Россию, поэтому пусть русские строят свой газопровод".Также на заседании комитета прозвучало предложение не вводить ограничения против крупных российских банков, сообщает телеканал "Россия 24". "Я бы не нацеливался на Сбербанк, не вводил санкции также против других крупных банков с государственным участием, — заявил Дэниэл Фрид, экс-координатор по политике санкций США. — Но я бы усилил давление на новые долговые займы России".