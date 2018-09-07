Американская корпорация Apple планирует создать онлайн-портал, где полиция сможет официально запрашивать данные пользователей.

Американская корпорация Apple планирует создать онлайн-портал, где полиция сможет официально запрашивать данные пользователей.В письме на имя сенатора США старший вице-президент Apple по правовой и глобальной безопасности пишет, что портал позволит делать запросы и отслеживать их (сейчас компания получает запросы от полиции по электронной почте). Кроме того, Apple планирует организовать обучающий онлайн-курс для правоохранителей.Всего за прошлый год компания ответила на 14 тысяч запросов от американских правоохранительных органов.В 2016 году Apple отказалась помочь в разблокировке своего смартфона, принадлежавшего одному из террористов, убившему более десятка человек в Калифорнии в декабре 2015 года. После этого смартфон был взломан специалистами ФБР, сообщает РИА Новости.