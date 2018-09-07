Армянск живет обычной жизнью. В городе на севере Крыма в конце августа произошел выброс химических веществ. Из населенного пункта на две недели вывезли детей. На рынках торгуют арбузами и дынями. В магазинах есть все продукты. Наибольшим спросом пользуется кефир, ряженка, йогурты и молоко.

Армянск живет обычной жизнью. В городе на севере Крыма в конце августа произошел выброс химических веществ. Из населенного пункта на две недели вывезли детей. На рынках торгуют арбузами и дынями. В магазинах есть все продукты. Наибольшим спросом пользуется кефир, ряженка, йогурты и молоко. А в аптеках — абсорбенты и противоаллергические препараты.Молоко и кисломолочные продукты осаждают вредные испарения, которыми мы дышим, считают местные жители. Спрос на молочные продукты подскочил в несколько раз, но цены остались прежними. Химический завод "Крымский титан" остановлен. Выброс сернистого ангидрида произошел из обмелевшего озера, куда сбрасывались отходы производства титановых пигментных красителей, сообщает ТАСС.Началось все с выпадения липкого жирного осадка. Почернели металлические детали. Завяли и осыпались высаженные на балконах герани, на листьях деревьев появился желтый налет. Это произошло после двухмесячной небывалой жары под 40 градусов.Озеро, куда сбрасывали отходы, начали обрабатывать реагентами, которые преобразуют отходы в гипс.В аптеках местные жители покупают "Полисорб". Аптеки начали раздавать бесплатно маски для защиты органов дыхания. Минздрав Крыма выделил для этого более 80 тысяч масок. За два дня аптека раздала более четырех сотен масок.В магазинах бытовой химии пользуется кальцинированная сода и другие чистящие составы.Детей из Армянска вывезли в санатории Евпатории. Город покинули 4500 детей, отметил глава администрации Армянска Василий Телиженко.Ситуация с испарениями в Армянске нормализуется. В городе прошли дожди, которые улучшили состояние атмосферы, хотя металлический привкус во рту иногда ощущается. Как и неприятный кислый запах. Сообщения о массовой гибели домашних животных оказались слухами. В ветеринарных клиниках Армянска это категорически опровергли"Ситуация пошла на убыль, сегодня находимся в естественном фоне. Прогноз ухудшения может быть только с учетом повышения дневных температур. Надеемся, нам удастся эту ситуацию локализовать", — заявил глава Крыма Сергей Аксенов.