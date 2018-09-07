Генеральное консульство России в иракском городе Басра усилило до максимума меры безопасности после нападений протестующих на консульства Ирана и США. Ранее именно в Басре разгневанные иракские демонстранты захватили и подожгли консульство Ирана, а затем атаковали дипмиссию США. Акция собрала более 20 тысяч недовольных иракцев.

Генеральное консульство России в иракском городе Басра усилило до максимума меры безопасности после нападений протестующих на консульства Ирана и США. Ранее именно в Басре разгневанные иракские демонстранты захватили и подожгли консульство Ирана, а затем атаковали дипмиссию США. Акция собрала более 20 тысяч недовольных иракцев.Меры безопасности в российской дипмиссии усилены как своими силами, так и силами местных охранных структур, рассказал ТАСС генеральный консул РФ в Басре Алексей Григорьев. При этом протестных акций против российского генконсульства не было никогда, напомнил он, выразив надежду, что и в дальнейшем никаких агрессивных действий против нашей дипмиссии предпринято не будет. По словам генконсула, иракцы, живущие на юге страны, очень позитивно настроены к России и уважительно к ней относятся.Акции протеста с требованием улучшения социальных условий не стихают в Басре с 4 сентября. В субботу, 8 сентября, парламент Ирака нового созыва проведет специальную сессию, посвященную этим протестам.