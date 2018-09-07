33-летняя певица Аврил Лавин заявила, что возвращается на сцену после трехлетней борьбы с болезнью Лайма, которой заразилась после того, как ее укусил клещ в 2015 году. Аврил пишет на своем сайте, что у нее много нового материала.

33-летняя певица Аврил Лавин заявила, что возвращается на сцену после трехлетней борьбы с болезнью Лайма, которой заразилась после того, как ее укусил клещ в 2015 году. Аврил пишет на своем сайте, что у нее много нового материала.Певица пишет, что три года борьбы с болезнью были худшими в ее жизни. Тем не менее, все это время она сочиняла музыку."Мне было крайне трудно, как морально, так и физически. Я выиграла эту битву, и все благодаря музыке. Я писала песни везде – на диване, в кровати, там же их записывала", — пишет Лавин.Артистка утверждает, что больше всего на свете она сейчас хочет вернуться на сцену. Первый сингл с первого за пять лет альбома "Head Above Water" Лавин представит 19 сентября.