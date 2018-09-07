Спортсмены взрослеют и могут сами решать свою судьбу. Тренер
олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой не видит проблемы в том, что Евгения
Медведева ушла от Этери Тутберидзе к канадскому наставнику.
Спортсмены взрослеют и могут сами решать свою судьбу. Тренер
олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой не видит проблемы в том, что Евгения
Медведева ушла от Этери Тутберидзе к канадскому наставнику.
Евгения Медведева и Алина Загитова будут лидерами в женском
катании в новом сезоне. В этом уверена Елена Буянова. Что же касается смены
тренера некоторыми фигуристками, то каждый спортсмен вправе выбирать, с кем ему
комфортнее работать.
"Каждый спортсмен, когда взрослеет, вправе сам решать
свою судьбу. Если уходит от тренера – значит, ему некомфортно. В глубине души
мы, тренеры, всегда понимаем, почему от нас уходят. Потому что просто так не
уходит никто. А спортсмен всегда будет выбирать, где ему лучше", – прокомментировала
Буянова уход Медведевой к канадцу Брайану Орсеру.
На счету Евгении две победы на чемпионатах мира. А на
Олимпийских играх в Пхенчхане она дважды завоевала серебряную медаль. Золото в
одиночном катании спортсменка уступила соотечественнице Алине Загитовой.
В конце прошлого сезона Евгения приняла решение покинуть группу
Этери Тутберидзе и переехала в Торонто, где начала работать с Брайаном Орсером.
5 сентября фигуристка вместе с канадским тренером приехала на контрольные
прокаты, которые проходят в подмосковном Новогорске.
По словам Елены Буяновой, спортсмены – это маленькие дети,
даже если им по 19 лет. У каждого в подсознании сидит мысль, что в сложный
момент придет тренер и решит все их проблемы. К сожалению, далеко не все
способны сразу понять, что есть вещи, которые спортсмен должен уметь делать сам
- примеру, следить за своим весом,
отметила наставница Сотниковой в интервью для "Р-Спорт".