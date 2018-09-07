Спортсмены взрослеют и могут сами решать свою судьбу. Тренер олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой не видит проблемы в том, что Евгения Медведева ушла от Этери Тутберидзе к канадскому наставнику.

Спортсмены взрослеют и могут сами решать свою судьбу. Тренеролимпийской чемпионки Аделины Сотниковой не видит проблемы в том, что ЕвгенияМедведева ушла от Этери Тутберидзе к канадскому наставнику.Евгения Медведева и Алина Загитова будут лидерами в женскомкатании в новом сезоне. В этом уверена Елена Буянова. Что же касается сменытренера некоторыми фигуристками, то каждый спортсмен вправе выбирать, с кем емукомфортнее работать."Каждый спортсмен, когда взрослеет, вправе сам решатьсвою судьбу. Если уходит от тренера – значит, ему некомфортно. В глубине душимы, тренеры, всегда понимаем, почему от нас уходят. Потому что просто так неуходит никто. А спортсмен всегда будет выбирать, где ему лучше", – прокомментировалаБуянова уход Медведевой к канадцу Брайану Орсеру.На счету Евгении две победы на чемпионатах мира. А наОлимпийских играх в Пхенчхане она дважды завоевала серебряную медаль. Золото водиночном катании спортсменка уступила соотечественнице Алине Загитовой.В конце прошлого сезона Евгения приняла решение покинуть группуЭтери Тутберидзе и переехала в Торонто, где начала работать с Брайаном Орсером.5 сентября фигуристка вместе с канадским тренером приехала на контрольныепрокаты, которые проходят в подмосковном Новогорске.По словам Елены Буяновой, спортсмены – это маленькие дети,даже если им по 19 лет. У каждого в подсознании сидит мысль, что в сложныймомент придет тренер и решит все их проблемы. К сожалению, далеко не всеспособны сразу понять, что есть вещи, которые спортсмен должен уметь делать сам- примеру, следить за своим весом,отметила наставница Сотниковой в интервью для "Р-Спорт".