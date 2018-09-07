Участники шоу Замуж за Бузову случайно шокировали поклонников телепроекта. Братья Наумовы сообщили, что фаворит Ольги не будет победителем.

Участники шоу "Замуж за Бузову" случайно шокировалипоклонников телепроекта. Братья Наумовы сообщили, что фаворит Ольги не будетпобедителем.Только две недели на телеканале ТНТ идет шоу, в которомпоющая телеведущая Ольга Бузова выбирает себе жениха. Внимательные зрителисразу вычислили фаворита звезды из толпы красавцев-мужчин, по их мнению, это АлександрГринев. Многие поклонники решили, что именно он завоюет сердце артистки и станетпобедителем.Однако сегодня главную интригу проекта разрушили братьяблизнецы Андрей и Сергей Наумовы. Они поздравили Гринева с днем рождения ипосоветовали не переживать из-за отказа Ольги. "С днем варенья Гриня !! счастьяи любви ! Не переживай за Олю ! Значит не твой это человек 🤷‍♂️💐💐💐🌹🌹🎉🎊🎁🎈🎏🎉🎊🎁🎈🎏(здесь орфографияи пунктуацияавтора сохранена.– Прим. ред.)", – написали они в микроблогетеперь уже бывшего фаворита.Добавим, недавно выяснилось, что Александр Гринев – блогер,обучающий искусству обольщения. Он ведет закрытый Telegram-канал, где делитсясвоими трофеями: видеозаписями секса с соблазненными им женщинами.Как говорят, среди его побед – не толькоофициантки и танцовщицы, но даже любовницы олигархов. На него подписано болеечетырех тысяч человек, с которыми он делится тонкостями пикапа.Однако сам Гринев утверждает, что несколько месяцев назадзакрыл канал. Также он уверил, что его основной целью было обучение мужчинправильному отношению к женщинам. Якобы это был обучающий контент и только. Он помогал тысячам молодых людей и девушек разобрать непростые ситуации в ихотношениях.