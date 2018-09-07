Полиция Цинциннати (США, штат Огайо) сообщила о том, что мужчина, застреливший накануне трех человек, опознан – это 29-летний Омар Энрике Санта Перес.

Полиция Цинциннати (США, штат Огайо) сообщила о том, что мужчина, застреливший накануне трех человек, опознан – это 29-летний Омар Энрике Санта Перес. Преступник жил в городе Норт-Бенд того же штата.Перес, у которого при себе был пистолет и более 200 патронов, действовал в одиночку, мотивы, которые толкнули его на преступление, пока не установлены, сообщает ТАСС.Стрелка убили полицейские, стрелявшие на поражение. Власти заявляют, что им удалось предотвратить настоящую бойню, которую мог бы устроить Перес.Преступник успел ранить пятерых человек, трое из них скончались на месте.