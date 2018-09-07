В доме бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери начались работы по ликвидации следов нервнопаралитического вещества Новичок, использованного, по версии Лондона, при отравлении самого бывшего разведчика и его дочери Юлии в начале марта. По сообщению британского телеканала Sky News, работу проводят военные специалисты.

В доме бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери начались работы по ликвидации следов нервнопаралитического вещества "Новичок", использованного, по версии Лондона, при отравлении самого бывшего разведчика и его дочери Юлии в начале марта. По сообщению британского телеканала Sky News, работу проводят военные специалисты.Руководит операцией британское Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства совместно с советом графства Уилтшир. Сначала будет обеззаражена территория у дома Скрипалей, вокруг которого в настоящее время установлены временные заграждения. Затем работы проведут и внутри здания, из которого будут выносить мебель и другие предметы.По версии сотрудников контртеррористического подразделения британской полиции, именно у себя дома были отравлены отец и дочь Скрипали, найденные 4 марта на скамейке в Солсбери без сознания. Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены разработанным в России нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234). В Москве эти обвинения решительно отвергают, напоминает "Интерфакс".