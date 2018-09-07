Певица Наталья Королева
похвасталась талантами своего супруга Сергея Глушко. Как выяснилось, Тарзан (под таким псевдонимом известен муж звезды), оказывается, мастер не только
раздеваться.
Певица Наталья Королева
похвасталась талантами своего супруга Сергея Глушко. Как выяснилось, Тарзан (под таким псевдонимом известен муж звезды), оказывается, мастер не только
раздеваться.
В своем Instagram артистка
опубликовала видеозапись, на которой Сергей пританцовывает в халате
и головном уборе в форме гигантской вишни. "Мне просто попала косточка в рот
и застряла в кариесе, и проросла", – рассказывает Глушко под громкий смех
снимающей Королевой. В ответ Наталья обозвала супруга Вишнепузиком.
"Наши семейные будни!!! А
как у вас начинается утро?" -
поинтересовалась звезда под постом. Пользователи отметили, что если на этом
домашнем видео запечатлены ролевые игры, то их браку уж точно ничто не угрожает, ведь умение посмеяться над собой и друг другом уже хороший симптом.
"Попала косточка в рот и
поглатила мозг тарзана 😁😁😁😁😁 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Главное,
чтобы вишинка стояла...😂😘", "По
ходу косточка попала сразу в голову!😀😁😂🤣😃😄😅", "Я
вишня спелая ,на солнце созрела я!!!😂😂😂😂😂👍👍👍👍👍👍", "А
я обычно бананом просыпаюсь…", "Граф Вишенка)", "Ролевые
игры?", "Натахина вишенка на🎂 тортик🤣👏👌😉", "Обожаю
людей с чувством юмора, умеющих посмеяться над собой))) Чувство юмора напрочь
отсутствует у глупых людей, это факт😀", – писали интернет-обыватели.
Напомним, что муж Наташи
Королевой 48-летний Сергей Глушко уже много лет зарабатывает на жизнь
стриптизом. Артист много
гастролирует со своей пикантной программой "Тарзан-шоу". Также он задействован в различных спектаклях.