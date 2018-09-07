Певица Наталья Королева похвасталась талантами своего супруга Сергея Глушко. Как выяснилось, Тарзан, под таким псевдонимом известен муж звезды, оказывается мастер не только раздеваться.

Певица Наталья Королевапохвасталась талантами своего супруга Сергея Глушко. Как выяснилось, Тарзан,под таким псевдонимом известен муж звезды, оказывается мастер не толькораздеваться.В своем Instagram артисткаопубликовала видеозапись в Instagram, на которой Сергей пританцовывает в халатеи головным убором в форме гигантской вишни. "Мне просто попала косточка в роти застряла в кариесе, и проросла", – рассказывает Глушко под громкий смехснимающей Королевой. В ответ Наталья обозвала супруга "Вишнепузиком"."Наши семейные будни!!! Акак у вас начинается утро? (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", -поинтересовалась звезда под постом. Пользователи отметили, что если на этомдомашнем видео запечатлены ролевые игры, то их браку уж точно ничего не угрожает, ведь умение посмеяться над собой и друг другом уже хороший симптом."Попала косточка в рот ипоглатила мозг тарзана 😁😁😁😁😁", "Главное,чтобы вишинка стояла...😂😘", "Походу косточка попала сразу в голову!😀😁😂🤣😃😄😅", "Явишня спелая ,на солнце созрела я!!!😂😂😂😂😂👍👍👍👍👍👍", "Ая обычно бананом просыпаюсь…", "Граф Вишенка)", "Ролевыеигры?", "Натахина вишенка на🎂 тортик🤣👏👌😉", "Обожаюлюдей с чувством юмора, умеющих посмеяться над собой))) Чувство юмора напрочьотсутствует у глупых людей, это факт😀", – писали интернет-обыватели.Напомним, что муж НаташиКоролевой 48-летний Сергей Глшуко уже много лет зарабатывает на жизньстриптизом. Артист многогастролирует со своей пикантной программой "Тарзан-шоу". Также Тарзан задействован в различных спектаклях.