Солистка группы А`Studio Кети Топурия появилась в одиночестве на Международном музыкальном конкурсе молодых исполнителей Новая волна. Популярная исполнительница объяснила, почему ее возлюбленный Гуф отказался поехать с ней в Сочи.

Солистка группы А`Studio Кети Топурия появилась в одиночестве на Международном музыкальном конкурсе молодых исполнителей "Новая волна". Популярная исполнительница объяснила, почему ее возлюбленный Гуф отказался поехать с ней в Сочи.Множество отечественных знаменитостей съехалось в Сочи, где с 4 сентября начал свою работу (уже в 17-й раз!) конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Не осталась в стороне от знакового события и певица Кети Топурия. Известная своим экстравагантным вкусом артистка буквально сразила наповал публику и многочисленных журналистов, без устали демонстрируя необычные наряды.А вот о своей личной жизни певица предпочитает не распространяться. До недавнего времени Кети давала понять, что у нее идеальная семья, однако ушлые репортеры выяснили – артистка давно рассталась с мужем и теперь встречается с популярным рэп-исполнителем Гуфом (настоящее имя Алексей Долматов). Впрочем, с экс-супругом Кети сумела сохранить хорошие отношения, и они вместе продолжают воспитывать общую дочь Оливию.К слову, в Сочи Топурия появилась без нового возлюбленного. "Я приехала без Леши, он не очень любит такие светские мероприятия, но я его уговариваю как-нибудь поехать вместе. Скучаем, конечно, друг по другу", – сообщила журналистам популярная исполнительница.Впрочем, по словам Кети, недолгое расставание идет им только на пользу. "Два-три дня – это нормально, даже прикольно, не надоедаем зато. Общаемся по скайпу, видеосвязи", – цитирует Кети Топурию .Напомним, в 2013 году Кети Топурия вышла замуж за бизнесмена Льва Гейхмана. Через два года они стали родителями, а еще через пару лет они расстались. Однако Кети и Лев дружны. "У нас с Левчиком прекрасные отношения. Мы продолжаем вместе воспитывать Оливию. Мы по максимуму пытаемся гулять с ней вдвоем. Вместе принимаем все решения – в какой садик ей ходить, чем заниматься, как ее развивать..." – рассказала как-то Топурия в недавнем интервью.