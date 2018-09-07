В Челябинске завершился вечер бокса, где в главном бою встретились экс-суперчемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянин Денис Лебедев и турок Хизни Алтункая. В рейтинговом бою в весовой категории до 90,71 кг победу одержал Лебедев.

В Челябинске завершился вечер бокса, где в главном бою встретились экс-суперчемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянин Денис Лебедев и турок Хизни Алтункая. В рейтинговом бою в весовой категории до 90,71 кг победу одержал Лебедев.Россиянин с первых секунд боя взял инициативу в свои руки. И уже в третьем раунде мощным ударом с левой отправил соперника в нокаут. Отметим, что для Лебедева этот бой стал первым после длительного перерыва. В последний раз он выходил на ринг в июле 2017 года, когда защитил титул суперчемпиона мира WBA, победив по очкам австралийца Марка Флэнагана.Напомним, ранее WBA лишила россиянина титула из-за "малой активности" и перевела Лебедева в статус "чемпиона в отпуске". Данное звание дает право обладателю по возвращении на ринг встретиться с действующим чемпионом мира. Сейчас им является украинец Александр Усик, которого WBA уже обязала начать переговоры о бое с Лебедевым.