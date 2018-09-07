Легендарный аргентинец Диего Марадона не покинул брестское Динамо ради мексиканского клуба Дорадос де Синалоа. Белорусский клуб опубликовал заявление, в котором сообщил о том, что Марадона будет совмещать посты в двух командах.

Легендарный аргентинец Диего Марадона не покинул брестское "Динамо" ради мексиканского клуба "Дорадос де Синалоа". Белорусский клуб опубликовал заявление, в котором сообщил о том, что Марадона будет совмещать посты в двух командах."Марадона был приглашен в "Динамо" в качестве почетного представителя клуба. Его основными обязанностями являются популяризация белорусского футбола, развитие инфраструктуры, привлечение спонсоров, участие в трансферных кампаниях и развитие детско-юношеского футбола"."Согласно условиям контракта, Диего Марадона может занимать должности в сторонних организациях. Поэтому он может занимать должность председателя правления "Динамо-Брест", одновременно совмещая ее с должностью технического директора мексиканского футбольного клуба".Напомним, что ранее сообщалось о том, что Марадона станет главным тренером команды из Мексики.