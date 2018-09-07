Легендарный аргентинский футболист Диего Армандо Марадона назначен главным тренером мексиканского футбольного клуба Дорадос де Синалоа из штата Синалоа, который выступает во втором по силе дивизионе Мексики. Контрактные подробности не разглашаются.

Легендарный аргентинский футболист Диего Армандо Марадона назначен главным тренером мексиканского футбольного клуба "Дорадос де Синалоа" из штата Синалоа, который выступает во втором по силе дивизионе Мексики. Контрактные подробности не разглашаются.Напомним, ранее известный аргентинец подписал трехлетний контракт с белорусским "Динамо" из Бреста, заняв должность председателя правления. Однако с июля Марадона не приезжал в Белоруссию. Поэтому сотрудничество с клубом оказалось недолгим.