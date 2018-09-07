Бывший руководитель МИД Великобритании Борис Джонсон больше не живет под одной крышей со своей супругой Мариной Уилер. Она выгнала супруга из дома за очередную, третью измену.

Бывший руководитель МИД Великобритании Борис Джонсон больше не живет под одной крышей со своей супругой Мариной Уилер. Она выгнала супруга из дома за очередную, третью измену.Марина Уилер уже выставляла Джонсона за дверь в 2004 и 2010 годах. Оба раза жена прощала мужа, однако, по словам старшей дочери Лары (всего у супругов четверо детей), третьего шанса бывшему главе британской дипломатии уже не дадут.В лице своей жены Джонсон потерял прекрасного советника. По словам друзей семьи, он никогда не принимал важных политических решений, предварительно с ней не посоветовавшись, сообщает РИА Новости.