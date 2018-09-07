Стал известен состав сборной России по футболу на матч первого тура Лиги наций против команды Турции. Встреча состоится 7 сентября в турецком Трабзоне, начало – в 21:45 мск. Эта игра станет первой для подопечных Станислава Черчесова после чемпионата мира.

Стал известен состав сборной России по футболу на матч первого тура Лиги наций против команды Турции. Встреча состоится 7 сентября в турецком Трабзоне, начало – в 21:45 мск. Эта игра станет первой для подопечных Станислава Черчесова после домашнего чемпионата мира.В воротах сыграет Андрей Лунев, который заменяет Игоря Акинфеева, проходящего плановый медосмотр. Отметим, что с первых минут на поле появится защитник московского "Спартака" Георгий Джикия, восстановившийся после травмы колена. С капитанской повязкой команду на поле выведет нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба.Полностью состав сборной России выглядит следующим образом: Андрей Лунев, Георгий Джикия, Федор Кудряшов, Роман Нойштедтер, Марио Фернандес, Юрий Газинский, Далер Кузяев, Роман Зобнин, Денис Черышев, Александр Ерохин, Артем Дзюба.