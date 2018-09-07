В Москве расследуют деятельность финансовой пирамиды, построенной на обломках детской мечты. Вне игры оказались сотни юных футболистов. Их обещали сделать звездами спорта, но сеть частных футбольных школ быстро закрылась. Владелец исчез с миллиардами рублей, которые собрал с родителей и инвесторов.

В Москве расследуют деятельность финансовой пирамиды, построенной на обломках детской мечты. Вне игры оказались сотни юных футболистов. Их обещали сделать звездами спорта, но сеть частных футбольных школ быстро закрылась. Владелец исчез с миллиардами рублей, которые собрал с родителей и инвесторов. Правда, выходит на видеосвязь, чтобы вновь отфутболить обманутых клиентов."В Кузьминках к нам подошли, вручили рекламу сыну. И сын просто загорелся, говорит, хочу на футбол. Порядка 60 тысяч, 57 тысяч, как мне кажется, стоило 80 занятий", — поясняет потерпевшая Эльмира Бузник.Все обманутые клиенты клубов "Футибол" рассказывают, как их вместе с детьми подвергли психологической обработке. Агрессивный маркетинг, обещания сделать чадо звездой европейского футбола, и вот уже жертва подписывает годовой договор на внушительную сумму, порой в кредит. Увы, это была нечистая игра."Мне написала администратор клуба, с которым мы связывались, что сейчас все занятия проводятся менеджерами клуба, и что все тренеры не работают и не получают зарплату порядка двух-трех месяцев. Позже она же мне написала, что все клубы уже закрыты", — продолжает рассказ Эльмира Бузник."В первую очередь, что нужно понять, что то чувство ненависти, которое вы испытываете ко мне, оно отравляет вас и наносит вред вам, а не мне", — отвечает на претензии основатель сети клубов "Футибол" Алексей Бавыкин.Основатель "Футибола" некто Алексей Бавыкин. Исчез в августе после закрытия четырех футбольных школ по всей Москве. Пропали и колоссальные деньги, которые он собирал с частных инвесторов под обещание огромных процентов."Деньги выводились через подставные фирмы, естественно эти инвестиции были довольно большие", — отмечает соинвестор Николай Пошин.- То есть, из "Футибола" выводились деньги? Куда?"Миллиард рублей не был потрачен на школы. Принцип МММ — выплачивали сначала проценты", — отвечает Пошин.- То есть, вы считаете, что это была пирамида?- Да.Несмотря на сотни обманутых родителей и юных футболистов, невзирая на пропавший миллиард рублей инвесторов, лохотрон под видом футбольной школы, похоже, вновь открыл свои двери. Причем под тем же названием и на том же месте.Сбор денег в "Футиболе" на Кутузовском проспекте идет, как ни в чем не бывало!- То есть, 80 тренировок — 79 тысяч рублей?- Да.- А вот "Футибол", на слуху. Читал, что там что-то закрылись, нет занятий.- Ну, было. На месяц закрывалось. И вот новый собственник появился, мы переоткрылись здесь.Открылась и вторая школа — на "Белорусской". Теперь ею управляет совет кредиторов — те самые прогоревшие инвесторы и обманутые родители."По ранее купленным абонементам "Футибола" все дети занимаются бесплатно, то есть никому ничего не нужно доплачивать, компания взяла на себя ответственность", — заверяет управляющий футбольной школой Дмитрий Сидляревич.Утверждают, теперь все будет честно.- А как быть вот с тем миллиардом четыреста, которым осталась должна "Футибол"?"Данные долги никак не относятся к нашей компании", — открещивается ль долгов инвестор Олег Емельянов."Естественно, они не собираются возвращать никому деньги", — уверен соинвестор Николай Поршин.- То есть, вы хотите сказать, что эти новые школы на месте старых школ — это тоже какие-то аферы?"Я считаю, что повторение прошлого, один в один", — отвечает Николай Пошин.Полиция возбудила два уголовных дела по заявлениям обманутых Алексеем Бавыкиным. Он ответил на это издевательским роликом в Интернете."Сегодня этот долгожданный день настал. Я готов поделиться, начать отдавать свой личный долг. Пока это тысяча рублей. И чтобы ее получить, надо написать в комментариях, что ты — кому и почему – тебе", — предложил Бавыкин.Духовный наследник Мавроди, идейный борец за денежные знаки знает, что делает, явно пытаясь избежать уголовного обвинения. Теперь мяч на стороне правоохранительных органов.