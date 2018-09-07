Скандальная история между бывшими коллегами Дианой Шурыгиной и Сашей Актом приняла неприятный оборот. Обвиненный девушкой в нетрадиционной сексуальной ориентации мужчина подал на нее в суд и потребовал 500 тысяч рублей.

Скандальная история между бывшими коллегами Дианой Шурыгиной и Сашей Актом приняла неприятный оборот. Обвиненный девушкой в нетрадиционной сексуальной ориентации мужчина подал на нее в суд и потребовал 500 тысяч рублей.Саша Акт подал заявление в столичный Останкинский суд. Артист попросил о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также возмещении морального вреда. "Диана Шурыгина оскорбила меня. Моя семья была в шоке, когда прочитала все это в Интернете. У меня нет других вариантов, кроме как пойти в суд", – объяснил Саша Акт (настоящее имя Александр Марченко).По словам молодого исполнителя, он мог бы этого не делать, если бы Диана попросила у него прощения. Однако она этого не сделала. "Сумма иска составляет полмиллиона. И я намерен бороться до конца", – цитирует артиста . По всей видимости, гей-скандал обернулся для девушки большими проблемами, ведь такая сумма денег на улице не валяется.Все началось с того, что Диана Шурыгина на всю страну заявила о том, что у Саши Акта якобы нетрадиционная сексуальная ориентация. Таким образом скандально известная ульяновская студентка ответила на слова Саши, сообщившего, что именно он мог быть отцом ее не рожденного ребенка.Тогда певец рассказал, что заинтересовался Шурыгиной на ее свадьбе. Хоть он и понимал, что она замужем, все же наладил с ней общение и даже записал дуэт. Якобы деловые отношения постепенно перешли в личные. Саша рассказал, что муж Дианы Андрей ее страшно ревновал. А тут еще "всплыла" новость о якобы сделанном в конце 2017 года аборте Шурыгиной, и тогда Акт понял, что это мог быть его ребенок.И вот тут как раз Диана заявила, что Саша пиарится на ее имени, а на самом деле у него нетрадиционная ориентация, чем очень обидела бывшего коллегу. Напомним, весной 2016 года Диану Шурыгину изнасиловали. Благодаря этому печальному событию на жительницу Ульяновска обрушилась такая слава, которая не снилась многим российским звездам. Истории девушки были посвящены пять скандальных эфиров телепередачи "Пусть говорят", и Диана стала известна на всю страну.