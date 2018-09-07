Средняя пенсия к 2024 году составит 20 тысяч рублей. Расти выплаты будут стремительнее инфляции, а затем индексироваться выше инфляции. Такие разъяснения сделала вице-премьер Татьяна Голикова. Работа над поправками в пенсионное законодательство идет по всем направлениям.

Средняя пенсия к 2024 году составит 20 тысяч рублей. Расти выплаты будут стремительнее инфляции, а затем индексироваться выше инфляции. Такие разъяснения сделала вице-премьер Татьяна Голикова. Работа над поправками в пенсионное законодательство идет по всем направлениям.Поправки, сформулированные главой государства и накануне поступившие в Государственную думу, сегодня уже изучают в профильных комитетах нижней палаты парламента. Спикер Госдумы распорядился тут же направить их депутатам.Предложения президента были известны, но теперь они — в виде конкретного документа. Про увеличение пенсионного возраста для женщин не на восемь лет, как предлагалось, а на пять, как у мужчин. Про право оформить пенсию на полгода раньше тем, кому предстояло выйти на заслуженный отдых в ближайшие два года. Про возможность досрочной пенсии для многодетных матерей.Путин предложил сохранить на переходный период и федеральные льготы по налогам на недвижимость и землю — именно без привязки к возрасту выхода на пенсию. В Минфине уже подсчитали: этот пункт обойдется стране примерно в 300 миллионов рублей."Наша основная задача сейчас — пройти сложный демографический период для страны, который мы видим в последующие годы — первое. Второе и самое главное — повысить уровень пенсионного обеспечения граждан", — говорит первый заместитель председателя правительства РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов.В пакете президентских поправок — гарантия защиты работников предпенсионного возраста от дискриминации по возрасту. Для работодателей введут административную и даже уголовную ответственность. А еще запустят специальную программу для тех, кто хочет повысить квалификацию или получить новую специальность. Тем же, кто устроиться по каким-то причинам не сможет, Путин предложил более чем в два раза увеличить размер пособия по безработице."Несмотря на то, что бюджет еще не обсужден на правительстве и не внесен в Государственную думу, можно сказать, что все это будет абсолютно финансово обеспеченно со всеми теми параметрами увеличения пенсий сверх инфляции, о которых говорилось, о которых сегодня написано в президентских поправках. И прибавку к пенсии наши граждане получат уже с 1 января 2019 года", — говорит заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.Перспективы тех, кому за 60, руководители крупных промышленных корпораций оценивают оптимистично."Эти решения увеличения пенсионного возраста с сохранением гарантий, особенно гарантий северянам — это очень важно, потому что люди будут более активно участвовать в процессах, особенно в процессах наставничества и активной передаче своего жизненного опыта", — говорит президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов.Предполагается, что индексация пенсий выше инфляции будет закреплена законодательно. Но ведь уже до того, как выйти на заслуженный отдых, граждане смогут рассчитывать на сохранение всех региональных льгот — транспорт, ЖКХ, лекарства, капремонт. Женщинам — с 55, мужчинам — с 60 лет: инициатива "Единой России"."У нынешней системы есть определенный запас прочности, однако есть абсолютно точное, аргументированное понимание, что за порогом 10-15 лет точно придется менять. Причем издержки, последствия этих изменений будут куда более серьезными и тяжелыми, нежели чем если сделать это сейчас", — говорит заместитель секретаря генерального совета партии ''Единая Россия'', депутат Госдумы РФ Евгений Ревенко.Изменения пенсионного законодательства требуют ответственного подхода не только власти, но и бизнеса. Крупнейший банк страны, например, уже готовит целый пакет льгот для старшего поколения — от специального кредитования до совместных проектов с торговыми сетями."Мы будем создавать специальные продукты со скидками для людей старшего возраста и будем привлекать к этим продуктам других партнеров. Мы будем предлагать специальные программы рассрочки по оплате товаров длительного пользования для людей старшего возраста", — говорит президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф.Документы, предусматривающие меры социальной поддержки, законодатели собираются принять максимально быстро, чтобы они вступили в силу уже с 1 января. Поэтому местные заксобрания вносят коррективы в региональные законы. Сегодня голосовали в Дагестане и Нижнем Новгороде.