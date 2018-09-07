Известный голландский полузащитник Уэсли Снейдер провел прощальный матч за сборную Нидерландов. В четверг, 6 сентября, голландцы в Амстердаме принимали команду Перу и одержали волевую победу со счетом 2:1.

Известный голландский полузащитник Уэсли Снейдер провел прощальный матч за сборную Нидерландов. В четверг, 6 сентября, голландцы в Амстердаме принимали команду Перу и одержали волевую победу со счетом 2:1.В составе гостей счет на 13-й минуте открыл Педро Акино (13-я). Сборная Нидерландов ответила двумя мячами в исполнении Мемфиса Депая (60-я и 83-я минуты). 34-летний Снейдер, который является рекордсменом команды по проведенным матчам (134), вышел в стартовом составе и был заменен на 62-й минуте на экс-полузащитника московского "Спартака" Куинси Промеса.В составе национальной команды Снейдер становился бронзовым призером Евро-2004, серебряным (2010) и бронзовым (2014) призером чемпионатов мира.