«Ростелеком» подвёл итоги своей работы на XI Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». Как официальный партнёр мероприятия, компания обеспечила беспроводной доступ в интернет для гостей и организаторов. За 10 дней праздника гости сгенерировали почти 200 Гб трафика, что соответствует примерно 10 тысячам фотографий или двум суткам мобильного видео.

Ростелеком подвёл итоги своей работы на XI Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня. Как официальный партнёр мероприятия, компания обеспечила беспроводной доступ в интернет для гостей и организаторов. За 10 дней праздника гости сгенерировали почти 200 Гб трафика, что соответствует примерно 10 тысячам фотографий или двум суткам мобильного видео.Александр Абрамков, вице-президент – директор Макрорегионального филиала Центр ПАО Ростелеком: Для Ростелекома организация Wi-Fi на мероприятиях любого уровня – это уже привычная работа. Во время проведения Спасской башни наш интернет работал на традиционно высоком уровне, без сбоев и неполадок. Более того: в этом году мы использовали специальное решение, которое позволило подключиться к Wi-Fi даже иностранным гостям, пройдя традиционную авторизацию со своих мобильных номеров.Специалисты компании установили на Красной площади 28 точек доступа, которые обеспечили её бесшовное покрытие. Доступ в сеть возможен на скорости до 1.3 Гб/сек по технологии Wi-Fi стандарта 802.11ac. Такое техническое решение позволяет подключаться к сети до 6 тыс. пользователей одновременно, которые смогут свободно перемещаться по фестивальной площадке, сохраняя стабильное соединение.Сергей Смирнов – руководитель Дирекции Фестиваля Спасская башня: Одиннадцатый фестиваль Спасская башня завершён. Я считаю, что у нас получился настоящий праздник. Десять дней гремели военные оркестры. Кстати, большую активность проявили не только зрители на трибунах, но также пользователи сети и телезрители: в голосовании за лучшие выступления Фестиваля приняли участие более 200 тысяч человек. Большое спасибо и Ростелекому, который обеспечил интернетом главную сцену, что позволило зрителям делиться впечатлениями прямо с места событий.Зрительские симпатии достались номеру Оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова и воспитанниц Пансиона Министерства обороны РФ (26%), а также номеру Нидерландского оркестра на велосипедах Крещендо (16%). Всего на фестивале Спасская башня-2018 выступили 22 оркестра, две роты почётного караула и один танцевальный коллектив. В их составах на Красную площадь вышли 1456 участников.* * *Макрорегиональный филиал Центр ПАО Ростелеком – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.* * *– крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России. Компания лидирует на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг доступа в интернет превышает 13,0 млн, а платного ТВ – более 10,0 млн, из которых свыше 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Ростелеком – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней. Компания – признанный технологический лидер в разработке и внедрении инновационных решений для: электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Выручка Группы компаний за первые 6 мес. 2018 г. составила 153,6 млрд руб., OIBDA составила 30,5% от выручки и достигла 46,9 млрд руб., что принесло компании чистую прибыль более 7,0 млрд руб. Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.