Гражданину России Андрею Тюрину, экстрадированному из Грузии в США, грозит максимально до 92 лет тюремного заключения по совокупности обвинений. Россиянина обвиняют в серьезных киберпреступлениях.

Гражданину России Андрею Тюрину, экстрадированному из Грузии в США, грозит максимально до 92 лет тюремного заключения по совокупности обвинений.Как сообщает ТАСС со ссылкой на секретную службу США, которая в том числе отвечает за охрану первых лиц государства, россиянина обвиняют в серьезных киберпреступлениях.