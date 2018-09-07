Череду громких разводов, начавшуюся этим летом, продолжил
известный российский режиссер Сарик Андреасян. О расставании объявила его
супруга Алена Тимченко.
Череду громких разводов, начавшуюся этим летом, продолжил
известный российский режиссер Сарик Андреасян. О расставании объявила его
супруга Алена Тимченко.
Причины краха брака, который считали образцовым, супруги
пока не сообщают. Печальным известием жена режиссера поделилась в соцсети. "Случается
так, что в июне вы счастливы, а в июле счастлив кто-то другой. И ты уже в
одиночестве строишь свое счастье", – написала Алена. Она призналась, что благодарна
за те семь лет, что провела счастливо в браке.
Алена сообщила, что решила оставить фамилию мужа. Судя по
всему, Андреасяну удалось сохранить
дружеские отношения с бывшей возлюбленной и они продолжат вместе воспитывать
детей. У пары их двое – пятилетний Марк и годовалый Мартин.
Похожие известия этим летом следовали одно за другим. Не так давно лидер группы "Ленинград"
Сергей Шнуров развелся с супругой Матильдой, шокировав его коллег и
поклонников. Позже начали дележ имущества в суде звезды "Кривого зеркала"
Евгений Петросян и Елена Степаненко.
Сарик и Алена познакомились в социальных сетях. Больше
месяца пара общалась виртуально, потом Андреасян встретил Анну на улице. Тимченко
очень удивилась, когда Сарик сказал о том, что они знакомы по переписке больше
месяца.
34-летний Андреасян – режиссер с мировым именем. На его
счету работа над такими кинопроектами, как "Служебный роман. Новое время",
а также "Ограбление по-американски". В последней картине снялись
голливудские актеры Хейден Кристенсен, Эдриан Броуди, Джордана Брюстер и певец
Эйкон, напоминает "СтарХит".