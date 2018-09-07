Череду громких разводов, начавшуюся этим летом, продолжил известный российский режиссер Сарик Андреасян. О расставании объявила его супруга Алена Тимченко.

Череду громких разводов, начавшуюся этим летом, продолжилизвестный российский режиссер Сарик Андреасян. О расставании объявила егосупруга Алена Тимченко.Причины краха брака, который считали образцовым, супругипока не сообщают. Печальным известием жена режиссера поделилась в соцсети. "Случаетсятак, что в июне вы счастливы, а в июле счастлив кто-то другой. И ты уже водиночестве строишь свое счастье", – написала Алена. Она призналась, что благодарназа те семь лет, что провела счастливо в браке.Алена сообщила, что решила оставить фамилию мужа. Судя повсему, Андреасяну удалось сохранитьдружеские отношения с бывшей возлюбленной и они продолжат вместе воспитыватьдетей. У пары их двое – пятилетний Марк и годовалый Мартин.Похожие известия этим летом следовали одно за другим. Не так давно лидер группы "Ленинград"Сергей Шнуров развелся с супругой Матильдой, шокировав его коллег ипоклонников. Позже начали дележ имущества в суде звезды "Кривого зеркала"Евгений Петросян и Елена Степаненко.Сарик и Алена познакомились в социальных сетях. Большемесяца пара общалась виртуально, потом Андреасян встретил Анну на улице. Тимченкоочень удивилась, когда Сарик сказал о том, что они знакомы по переписке большемесяца.34-летний Андреасян – режиссер с мировым именем. На егосчету работа над такими кинопроектами, как "Служебный роман. Новое время",а также "Ограбление по-американски". В последней картине снялисьголливудские актеры Хейден Кристенсен, Эдриан Броуди, Джордана Брюстер и певецЭйкон, напоминает "СтарХит".