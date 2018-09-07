Были ваши, стали наши. В редакцию 6 канала всё чаще обращаются собственники квартир в новостройках с вопросом о принадлежности подвальных помещений. Принято считать, что подвал – это общедомовое имущество. Но нередко часть его оказывается в частных руках. И там открываются магазины или оборудуется склад. Более того, сотрудникам управкомпании или ТСЖ ограничивают доступ к общедомовым коммуникациям. Насколько законно торговать подвальными площадями, которые в равных долях принадлежат жителям? Ответ в нашем специальном репортаже.

Были ваши, стали наши. В редакцию 6 канала всё чаще обращаются собственники квартир в новостройках с вопросом о принадлежности подвальных помещений. Принято считать, что подвал – это общедомовое имущество. Но нередко часть его оказывается в частных руках. И там открываются магазины или оборудуется склад. Более того, сотрудникам управкомпании или ТСЖ ограничивают доступ к общедомовым коммуникациям. Насколько законно торговать подвальными площадями, которые в равных долях принадлежат жителям? Ответ в нашем специальном репортаже.( ул. Верхняя Дуброва)Надежда Ульянова живёт в доме номер 9 по улице Верхняя Дуброва. Несколько лет назад сюда въехала социально ориентированная организация. Фирма занимается выдачей абсорбирующего белья для инвалидов. В собственности компании 200 квадратных метров. Всё началось с подвала. Заняв часть помещений под домом, организация начала расширяться и дальше. По сути, переделки коснулись и первого этажа многоэтажки, жалуется пенсионерка.Надежда Ульянова, житель дома № 9: "В нарушении проекта из двух окон сделали дверь, и дом эксплуатируется с нарушением проекта. Здесь нас заставили ходить в окно, потому что там, где у нас дверь, там у нас было окно".А вот ещё один пример - дом 2 Б там же на Верхней Дуброве. Люди купили квартиры – им показали красивый проект, где было обозначено, что подвал – это общедомовое имущество. Затем выяснилось, что 120 метров подвальных помещений проданы юридическому лицу.Татьяна, житель дома №2 Б: "Дом был поставлен на кадастровый учёт, и эти помещения были указаны как нежилое помещение, общее имущество собственников в многоквартирном доме. Каким-то образом эти нежилые помещения переходят в чью-то собственность. Не знаю, все говорят, они проданы, но как они проданы, вот у меня официальные документы".Как оказалось, документы в руках Татьяны не что иное, как ошибочные сведения, присланные ей Росреестром. Подвальные 120 квадратных метров были проданы застройщиком вполне на законных основаниях.Перед тем как построить дом, рисуется проект будущей конструкции. Причём в этот самый документ по ходу возведения многоэтажки могут вноситься изменения. Меняться может и функциональное назначение подвальных помещений. Некоторые застройщики так и поступают, говорит общественный контролёр Альберт Русанен.Альберт Русанен, председатель Правления общественной организации ЖКХ-Контроль: "Изначально все помещения подвальные, они предусматриваются под размещение общедомового имущества, общедомовых инженерных коммуникаций, а впоследствии, когда появляется спрос и возникает желание дополнительно заработать у застройщика, очень часто происходит корректировка проекта и помещения цокольного этажа, и подвальные помещения, они превращаются в нежилые и застройщиками продаются".Корректировать проект можно до поры до времени. После того как дом принят и подписан акт ввода в эксплуатацию, какие-либо изменения делать противозаконно.Агата Дрейзина, юрист, эксперт в области строительства: "Застройщик имеет право продавать подвальные помещения, если они запроектированы как самостоятельные отдельные нежилые помещения. У них должен быть отдельный вход, он не должен мешать обслуживанию дома. Данные нежилые помещения не должны преграждать к инженерным коммуникациям доступ".Частник перекрыл доступ в инженерным коммуникациям - идите в суд. Ходили, говорят председатели ТСЖ, сразу нескольких домов на Суздальском проспекте, проиграли. В 2015 году более 300 квадратных метров подвальных помещений в доме номер 13 "А" отошли фитнес-клубу. Вместе с ними под замком оказались и общедомовые коммуникации.Марина Старикова, председатель правления ТСЖ Альтернатива-М: "В 2015 году небольшая часть собственников обратилась в суд об истребовании части подвала, но, к сожалению, мы суд проиграли. Парадокс в том и заключался, что и строительная экспертиза признала, что через подвал частного лица проходят общедомовые коммуникации, но, тем не менее, решение было такое что, обслуживать дом вам это не мешает, в любом случае вы можете обратиться к собственнику, чтобы вам предоставили доступ".По согласованию сторон, в случае аварии представитель собственника должен приехать в течение 20 минут. Вот только по факту получается совсем другая картина, говорят представители ТСЖ, и приезжает нужный товарищ только через несколько часов, а то и на следующий день."Рвётся кран". - "Да, на тех.этаже, заливает одного моего знакомого, под ним заливает депутата горсовета, и мы не можем попасть и закрыть что-нибудь, понимаете?!"И если в доме 13 "А" один собственник, то в соседнем 11-м проданы аж 8 подвальных помещений. Там также проходят общедомовые коммуникации.Раиса Маркова, председатель правления ТСЖ Наш дом: "8 нежилых помещений, это совершенно разные собственники, они принадлежат разным людям. Затапливали помещение, и потом ТСЖ выплачивало жителям".Получается, в законе прописано одно, по факту совсем другое. И виноваты в допущении такой ситуации не застройщики и не управкомпании, а исключительно власть имущие и контролирующие строителей органы, считает общественный контроллёр Русанен.Альберт Русанен, председатель Правления общественной организации ЖКХ-Контроль: "Самая главная задача органов госвласти и ОМСУ, которые выдают разрешение на строительство и разрешение на ввод в эксплуатацию, заключения о соответствии построенных домов проектам, - следить за тем, чтобы подвальные помещения, помещения, где проходит общедомовая коммуникация, не становились впоследствии частной собственностью и не продавались застройщиком. Это от них зависит, а как это происходит, мы видим. На самом деле, происходит совершенно обратная картина".