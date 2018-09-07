Звезды юмористической программы Comedy Woman телеканала ТНТ Марина
Федункив и Екатерина Скулкина отправились на прогулку в эпатажных образах. Артистки
вырядились в пенсионерок на стиле.
Звезды юмористической программы Comedy Woman телеканала ТНТ Марина
Федункив и Екатерина Скулкина отправились на прогулку в эпатажных образах. Артистки
вырядились в "пенсионерок на стиле".
Видео с променада звезды опубликовали в Instagram. По сюжету
артистки бодро идут в собес. Марина облачена в пестрый бомбер поверх белой
футболки, леопардовые шорты, красные гольфы и черно-белые кроссовки. Екатерина также
выбрала легкую "летную" куртку, фиолетовые шаровары и высокие желтые ботинки.
Знаменитости не забыли и про аксессуары: нацепили на себя большие цепи с
подвесками и разноцветные меха. По пути артистки обсуждают насущные проблемы, а именно: документы,
справки, и подорожание кефира и соли на два рубля. "Победители фестиваля Московское Долголетие 😂
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала видео Федункив.
Поклонники оценили взрывной юмор артисток. За сутки ролик
набрал более миллионов просмотров и сотни комментариев. Яркие наряды звезд Comedy
Woman многим напомнил неповторимый стиль певца Филиппа Киркорова. "Вас что, Киркоров
укусил?",
"Костюмы у Киркорова", – смеялись фолловеры.
Другие же пользователи Сети благодарили за поднятое настроение, и отшучивались в ответ. "Ахахаха настроение было на нуле,пока не увидела
это фото 😂😂😂😂 жжжжжете", "Очень крутой образ пенсионерок 😂😂😂😂😂👏👏👏", "У
нас соль по 16 уже 😔", "Дни Высокой
моды в Москве!?😁😁😁😂😂😂", "Я
же теперь не смогу одеваться иначе🤭", "БЛИИИИН,
я так же хочу одеваться до конца дней моих и твоих заодно! 😂😂😂", "Тенге
подорожал?😂 или Мне
послышалось?)))", – писали интернет-обыватели.