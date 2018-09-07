Звезды юмористической программы Comedy Woman телеканала ТНТ Марина Федункив и Екатерина Скулкина отправились на прогулку в эпатажных образах. Артистки вырядились в пенсионерок на стиле.

Звезды юмористической программы Comedy Woman телеканала ТНТ МаринаФедункив и Екатерина Скулкина отправились на прогулку в эпатажных образах. Артисткивырядились в "пенсионерок на стиле".Видео с променада звезды опубликовали в Instagram. По сюжетуартистки бодро идут в собес. Марина облачена в пестрый бомбер поверх белойфутболки, леопардовые шорты, красные гольфы и черно-белые кроссовки. Екатерина такжевыбрала легкую "летную" куртку, фиолетовые шаровары и высокие желтые ботинки.Знаменитости не забыли и про аксессуары: нацепили на себя большие цепи сподвесками и разноцветные меха. По пути артистки обсуждают насущные проблемы, а именно: документы,справки, и подорожание кефира и соли на два рубля. "Победители фестиваля Московское Долголетие 😂(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала видео Федункив.Поклонники оценили взрывной юмор артисток. За сутки роликнабрал более миллионов просмотров и сотни комментариев. Яркие наряды звезд ComedyWoman многим напомнил неповторимый стиль певца Филиппа Киркорова. "Вас что, Киркоровукусил?","Костюмы у Киркорова", – смеялись фолловеры.Другие же пользователи Сети благодарили за поднятое настроение, и отшучивались в ответ. "Ахахаха настроение было на нуле,пока не увиделаэто фото 😂😂😂😂 жжжжжете", "Очень крутой образ пенсионерок 😂😂😂😂😂👏👏👏", "Унас соль по 16 уже 😔", "Дни Высокоймоды в Москве!?😁😁😁😂😂😂", "Яже теперь не смогу одеваться иначе🤭", "БЛИИИИН,я так же хочу одеваться до конца дней моих и твоих заодно! 😂😂😂", "Тенгеподорожал?😂 или Мнепослышалось?)))", – писали интернет-обыватели.