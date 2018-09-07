Анастасия Волочкова обожает своего домашнего питомца по кличке Лакки. Балерина регулярно публикует фотографии любимца, но на сей раз выложила видео, на котором тот требовательно мяукает.

Анастасия Волочкова обожает своего домашнего питомца по кличке Лакки. Балерина регулярно публикует фотографии любимца, но на сей раз выложила видео, на котором тот требовательно мяукает.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анастасия Волочкова опубликовала видео, где крупным планом сняла домашнего любимца, вальяжно спускающегося по мраморной лестнице и трущегося о балюстраду. "Утренний разговор с Лакки.🦊А что вам рассказывают ваши питомцы?🐒" – обратилась к подписчикам Анастасия.Ролик вызвал приступ умиления у поклонников. "Мам говорит 😁Такой сладкий 😍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Какая прелесть", "Он говорит что мама все шикарно", "Котик прекрасный, просто нервничает, на камеру не хочет сниматься, кот упитанный, ухоженный, видно, что его любят!", "Какой милашный", "Отличный котяра ! Это же кот ? У меня тоже кот. Беленький. Лапочка моя. Я его сыночком зову. И он также, как и Лакки мне отвечает: " мама ! " . Обожаю котов 😆", "То же самое, орет и орет – разговорчики!", "Кошки, это само очарование! Не зря во многих странах считается кошка-божеством!" – прокомментировали восхищенные пользователи Сети.Ранее Анастасия Волочкова пожаловалась на болезнь своего домашнего питомца." У нас заболел котик Лакки..😔 И Ариша самостоятельно отвезла его в клинику. С хозяйкой коту конечно, было спокойнее.🙏🏻 И спасибо докторам, которые быстро сделали рентген и все необходимые анализы", – рассказала балерина. К счастью, животному успели вовремя помочь, и он продолжает радовать Анастасию Волочкову и ее близких.