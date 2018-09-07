После вступления в силу новых требований к пластической хирургии — больше ста клиник добровольно обратились с просьбой отозвать их лицензии, а среди 540 медицинских центров, которые успели проверить к этому моменту, нарушения нашли больше чем в половине из них. Но почему поток пациентов не останавливают ни опасные препараты, ни риск получить неожиданный результат, ни даже летальные случаи?

После вступления в силу новых требований к пластической хирургии — больше ста клиник добровольно обратились с просьбой отозвать их лицензии, а среди 540 медицинских центров, которые успели проверить к этому моменту, нарушения нашли больше чем в половине из них. Но почему поток пациентов не останавливают ни опасные препараты, ни риск получить неожиданный результат, ни даже летальные случаи?"Собралась ехать на свадьбу, покупала платье. Из-за моей болезни не пришлось надеть это платье", — еще год назад она носила только шпильки, теперь кроссовки, кеды. Вместо шелкового платья — спортивный костюм. Коррекция фигуры обернулась для Велеславы Григорьевой абсцессом. Первая операция неудачная, в Екатеринбурге, вторая — в Москве. Пластические хирурги ее изуродовали. Пересматривая фото, она не может сдержать слез.Элина Ромасенко даже летом ходит в шубе — прикрывает хирургический брак. Она сделала себя от макушки до пяток: накачала губы, заменила грудь, нарастила волосы. Элина решила уравновесить фигуру и снова легла под нож: но ошибку в Ростове уже никто не исправит. Тот хирург не работает, клиника добровольно отказалась от лицензии на проведение подобных операций.Пластический хирург Владимир Плахотин уже неделю без операций. Отделение закрыли как несоответствующее требованиям Росздрава. По новым правилам, в каждой клинике должен быть рентген-аппарат, своя реанимация, бригада анестезиологов.Расследуя уголовное дело о гибели трех пациенток столичной клиники "Медланж", следователи пришли к выводу — препараты были качественные, а реанимации не было. Упустили время, пока ждали скорую.Частная клиника пластической хирургии, расположена в московской жилой многоэтажке. На первом этаже – кафе, на втором принимает врач. Раньше здесь делали операции любой сложности. Теперь — только простые. Идем на прием. Доктор сразу представляется: ей — 33, но специалист она ведущий, уже 10 лет как пишет докторскую. Специализируется по носам. Утверждает, что легкой коррекцией за 30 тысяч не обойтись. Операция будет тяжелая — за 220 тысяч. И не здесь, а в другой солидной клинике, где есть и рентген, и реанимация, как требуют того новые правила.Специалисты Росздравнадзора проверили более пятисот клиник пластической хирургии. 70% работают с нарушениями. Просроченные лекарства, оперирует, кто попало. Импланты вшивают неизвестного происхождения.Там, где запах денег, сразу появляются недобросовестные игроки. И на рынке услуг пластической хирургии давно пора навести порядок. Клиники необязательно закрывать — достаточно выполнить все требования и работать дальше по правилам.