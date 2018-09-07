В воскресенье единый день голосования. 9 сентября Владимирская область будет выбирать губернатора и новый состав областного парламента. Срок их полномочий составит 5 лет. Кто хочет стать губернатором, помимо Светланы Орловой? Чьи губернаторские амбиции застряли в муниципальном фильтре? И сколько всего бюллетеней выдадут голосующим на избирательном участке? Расскажем прямо сейчас.
В воскресенье единый день голосования. 9 сентября Владимирская область будет выбирать губернатора и новый состав областного парламента. Срок их полномочий составит 5-ть лет. Кто хочет стать губернатором, помимо Светланы Орловой? Чьи губернаторские амбиции застряли в муниципальном фильтре? И сколько всего бюллетеней выдадут голосующим на избирательном участке? Расскажем прямо сейчас.
Изначально на пост губернатора претендовало 8 человек. От "Единой России" - Светлана Орлова
, от ЛДПР - Владимир Сипягин, партия КПРФ выдвинула Максима Шевченко, "Справедливую Россию" представлял Сергей Бирюков. От "Коммунистической партии социальной справедливости шёл Иван Алтухов, Александра Леонтьева выдвинули коллеги из партии "Народ против коррупции", Олег Павлецов представлял интересы "Гражданской инициативы", кандидат Сергей Глумов шёл от партии "Патриоты России".
Однако в избирательных бюллетенях мы увидим фотографии только половины из перечисленных персон. Первыми вылетели Павлецов и Леонтьев. Они не представили документы на регистрацию. По всей вероятности, причина этому так называемый муниципальный фильтр. Ведь для того чтобы кандидата зарегистрировали, ему необходимо собрать минимум 128 подписей депутатов из разных муниципальных образований. Скорее всего и Павлецов, и Леонтьев заранее посчитали, что через этот фильтр не пройдут.
А вот коммунист Максим Шевченко боролся до конца. Необходимое количество подписей собрал. Однако среди них оказались двойные автографы. То есть кто-то из местных депутатов подписался не только за представителя КПРФ, но и за другого претендента на губернаторское кресло. Облизбирком не зарегистрировал московского журналиста. Шевченко писал жалобы, обращался в суды, в том числе в Верховный, но так и остался за бортом гонки за губернаторское кресло.
А вот Иван Алтухов добровольно отказался от борьбы. К слову, к нему тоже были вопросы в процессе регистрации. У избиркома была информация, что он двухпартиец, а такого быть не должно. Алтухова в местных СМИ нередко называли спойлером. В итоге, представитель Коммунистической партии социальной справедливости собственноручно написал заявление об отказе от участия в выборах.
Таким образом, 9 сентября в губернаторском бюллетени избиратели увидят всего 4 фамилии: Бирюков, Глумов, Орлова, Сипягин.
Помимо этого избиратели получат ещё два бланка для голосования. Один с названиями партий, представители которых претендуют на места в парламенте. Согласно состоявшейся жеребьёвке, первое место в партийном бюллетене на выборах в ЗакСобрания занимает "Справедливая Россия", на втором месте - "Коммунистическая партия социальной справедливости". На третьем - КПРФ. Четвёртое место досталось ЛДПР. Пятое - "Единой России". Шестое - "Яблоку". Замыкает список на седьмом месте - "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость".
Третий бюллетень будет с фамилиями кандидатов-одномандатников, которые также рассчитывают на место в областном парламенте. Кроме того, в некоторых муниципальных образованиях пройдут и местные выборы в органы власти. Там соответственно избиратели получат четыре бюллетеня, а в Петушинском районе на некоторых избирательных участках будут выдавать и по пять бланков, так как выбирать будут народных избранников и в сельсовет. В итоге, официально зарегистрированных кандидатов на выборах 9 сентября - более 550 человек, а право выбирать получит более 1 миллиона 100 тысяч граждан.
Голосовать электорат в большинстве своём будет по старинке. Комплексов электронного голосования на участках не будет. На них жаловались как сами избиратели, так и члены избиркомов. И всё же вместо обычных урн в одном из районов области, а именно а Александровском, на 44 участках поставят КОИБы -комплексы обработки избирательных бюллетеней. Опустить в них бюллетень не труднее, чем в обычную урну. Зато потом легче считать голоса.
Всего для выборов областного масштаба изготовили больше трёх миллионов бюллетеней. Предстоящий день выборов обойдётся казне в 99 миллионов рублей. Организация Президентских выборов в марте стоила налогоплательщикам на 30 миллионов дороже.