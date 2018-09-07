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<a href="http://33live.ru/novosti/07-09-2018-kogo-vybiraem.html" target="_blank">Кого выбираем?</a> - В воскресенье единый день голосования. 9 сентября Владимирская область будет выбирать губернатора и новый состав областного парламента. Срок их полномочий составит 5 лет. Кто хочет стать губернатором, помимо Светланы Орловой? Чьи губернаторские амбиции застряли в муниципальном фильтре? И сколько всего бюллетеней выдадут голосующим на избирательном участке? Расскажем прямо сейчас.