Компании «Ростелеком» и «Яндекс» представляют совместный тарифный план «Облачный», который включает высокоскоростной доступ в интернет (до 250 Мбит/с) и память в Яндекс.Диске, которая ежемесячно в период пользования тарифом будет увеличиваться на 1 Тб. Таким образом, за год можно увеличить облако до 12 Тб без дополнительной платы.

Компании Ростелеком и Яндекс представляют совместный тарифный план Облачный, который включает высокоскоростной доступ в интернет (до 250 Мбит/с) и память в Яндекс.Диске, которая ежемесячно в период пользования тарифом будет увеличиваться на 1 Тб. Таким образом, за год можно увеличить облако до 12 Тб без дополнительной платы.Партнерство с Яндексом помогло нам разработать сервис с уникальными свойствами и условиями хранения цифровых данных, которые доступны только абонентам Ростелекома. Все мы создаем и скачиваем огромное количество цифровых данных – фотографии и видео о лучших моментах жизни, любимые кинофильмы и сериалы, аудиокниги и много чего еще. Плюс нам нужен постоянный доступ к контенту с любого из наших гаджетов. Совместный тариф Облачный решает наши повседневные задачи, объединяя высокую скорость интернет-доступа и бесконечный Яндекс.Диск, – отметила вице-президент по работе с массовым сегментом Ростелекома Диана Самошкина.Яндекс.Диск появился в 2012 году. С тех пор мы стремимся сделать его самым удобным, быстрым и надежным способом хранения файлов и обмена ими. Совместный тариф Ростелекома и Диска даёт пользователю не только высокоскоростной доступ в интернет, но и практически бесконечное место в облаке, – подчеркнул руководитель Яндекс.Диска Владимир Русинов.Для абонентов Ростелекома, которые подключат Облачный, будет доступен улучшенный функционал – Яндекс.Диск Про, который включает расширенную историю изменений, приоритет при обращениях в службу поддержки, отсутствие лимитов на скачивание файлов с публичных страниц. Также в продвинутой версии отключен показ рекламы.Абонентская плата по тарифному плану Облачный – от 850 рублей в месяц (в зависимости от региона). Подключить ТП Облачный могут как новые, так и действующие абоненты Ростелекома. Узнать подробности о тарифе, условиях подключения можно на сайте, в центрах продаж и обслуживания Ростелекома, а также по бесплатному телефону 8-800-1000-800.Подключение возможно при наличии технической возможности. Тарифный план Облачный доступен для подключения на всей территории страны, за исключением Республики Башкортостан, Чеченской Республики, Республики Крым, города Севастополя, Чукотского автономного округа, города Москвы (кроме территорий, присоединенных к Москве в 2012 году, так называемой Новой Москвы).***– крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ Ростелекома – 10,0 млн пользователей, из которых 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ. Количество абонентов мобильной связи Ростелекома превышает 1,0 млн.Ростелеком является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.***— ведущая российская интернет-компания, владеющая самой популярной в России поисковой системой и интернет-порталом. По данным Яндекс.Радара, в июле 2018 года доля поиска Яндекса на российском рынке составила более 56%. Сервисами и мобильными приложениями Яндекса пользуются 90,4% аудитории интернета в городах России с населением от 100 тысяч человек (Mediascope Web Index, с учётом мобильных устройств).Компания развивает несколько основных бизнес-направлений. Это поиск и портальные сервисы, электронная коммерция (Яндекс.Маркет), Яндекс.Такси, сервисы объявлений (Авто.ру, Недвижимость, Работа), медиасервисы (КиноПоиск, Телепрограмма, Афиша и Музыка) и экспериментальное направление, в которое входят в том числе Дзен, Геосервисы, Драйв.В команде Яндекса работают сильные математики и программисты, которые создают технологии мирового уровня. Многие сервисы Яндекса используют машинное обучение и нейронные сети. Они применяются в поиске, для распознавания речи и изображений. Яндекс предлагает машинный перевод с десятков языков, его рекомендательные системы помогают выбирать музыку, товары и события, а также формируют ленту Яндекс.Дзена. Комплекс речевых технологий Yandex SpeechKit позволяет распознавать и синтезировать голос, в том числе для голосового помощника — Алисы. Технология Метеум прогнозирует погоду для любой широты и долготы, а Protect — защищает пользователей Яндекс.Браузера от опасностей в интернете. Основной доход компания получает от продажи рекламы. Технологии Яндекса позволяют размещать рекламу на любых десктопных и мобильных устройствах и таргетировать её на нужную аудиторию. Компания предлагает комплексный сервис для работы с рекламой — Яндекс.Директ, а также аналитические инструменты для оценки эффективности кампаний (Яндекс.Метрика и AppMetrica).Яндекс присутствует в России, Казахстане, Беларуси и Турции.