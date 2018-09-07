Друг предложил мужчине остаться у него в летнем домике

Друг предложил мужчине остаться у него в летнем домике24-летний костромич решил украсть у друга икону и новый полевой костюм после отказа девушки, сообщают в пресс-службе регионального УМВД. Непонятно, как молодой человек связал эти события для себя.Инцидент произошел в апреле этого года. Злоумышленник хотел остаться ночевать у девушки, но та ему отказала. На помощь пришел друг: он предложил остаться у себя в летнем домике. Мужчина принял его предложение. Правда, уходя, он прихватил рюкзак с чужими вещами.Подозреваемый решил уехать в Московскую область с надеждой, что скоро все забудется. В результате его задержали полицейские.