Начался новый учебный год. В Ивановской области за парты села почти сотня тысяч ребят. А вот учителей в регионе не хватает.

Начался новый учебный год. В Ивановской области за парты села почти сотня тысяч ребят. А вот учителей в регионе не хватает.Особо дефицитные педагоги - это преподаватели английского языка, математики и учителя начальных классов. Молодые кадры не спешат в школы. А если и приходят, то надолго не задерживаются.Молодые в школу не идут«В школе, где учатся мои дети, работала замечательная учительница математики, Юлия Михайловна, детям она очень нравилась, пришла в школу сразу после вуза, - рассказывает ивановка Елена Матвеева. - Но, увы, проработав два года ушла, теперь работает в банке».Понять молодёжь просто. Зарплата в школах у учителей без стажа невелика, а работы очень много. И с современными детьми управляться сложно.«В нашей школе постоянная беда с учителями английского языка, - рассказывает жительница Иванова Нина Разумова, мама шестиклассницы Алёны. - Меняются постоянно, в прошлом году два учителя пришли-ушли, последняя молодая девушка уволилась, потому что не смогла наладить дисциплину в классе. Дети на её уроках шумели, плохо себя вели. Не выдержала, ушла».Сейчас в школах города складывается довольно интересная ситуация. По данным ивановской мэрии, средний возраст педагогов - 49,5 лет. Почти треть учителей - пенсионеры, то есть достигли нынешнего - 55-летнего порога выхода на заслуженный отдых для женщин.Прекрасное далёкоВ августе по традиции прошёл большой педсовет. Широкая общественность была недовольна тем, что нынче обсуждали педагоги. Главной темой стала «школа будущего».Директор департамента развития педагогических кадров министерства просвещения РФ Мария Хлопотных рассказала о реализации нацпроекта «Образование»: «Вопрос стоит о выделении более 350 миллиардов рублей. Средства будут направлены в регионы. Продолжат свое развитие кванториумы. Большое внимание будет уделено переподготовке педагогов. Много внимания будет уделяться вопросу, связанному с наставничеством».Звучит хорошо. Только, вот беда, половина населения не знает, что такое кванториум (это детский технопарк с программами дополнительного образования, которые можно разделить на три блока: исследования, моделирование и конструирование, работа с данными). А кадры, как показывает статистика, уже стары. Кого будем переподготавливать?КстатиК началу учебного года в школах Иванова приняты дополнительные меры по противопожарной безопасности. На мероприятия по обеспечению безопасности для детей в школах и детсадах направлено около 8 млн руб. «Межведомственной комиссией по приёмке образовательных учреждений все они признаны готовыми к началу учебного года», - подчеркнула заместитель начальника городского управления образования Надежда Недосекина.КомментарийНачальник департамента образования Ивановской области Ольга Антонова:«По итогам единого государственного экзамена наш регион ежегодно показывает положительную динамику. Об этом свидетельствует тот факт, что 77% ивановских выпускников стали студентами вузов. Впереди - выполнение наказа президента страны, повышения качества образования до мирового уровня».