В Казани завершился первый соревновательный день стартового этапа Кубка мира по плаванию. По его итогам россияне завоевали 10 медалей, из которых четыре высшей пробы.

В Казани завершился первый соревновательный день стартового этапа Кубка мира по плаванию. По его итогам россияне завоевали 10 медалей, из которых четыре высшей пробы.Победы одержали Ярослав Потапов (400 м вольным стилем), Антон Чупков (100 м брассом), Владимир Морозов (50 метров вольным стилем). На дистанции 200 метров брассом победила Виталина Симонова, а второй стала ее соотечественница Дарья ЧикуноваДмитрий Мальцев взял серебро на дистанции 200 метров на спине, третьим стал еще один россиянин Максим Третьяков. На дистанции 100 метров баттерфляем Егор Куимов разделил второе место с южноафриканцем Чадом ле Кло. Мария Каменева стала третьей на дистанции 50 метров на спине, а Лада Брагина – на 200 метров баттерфляем.