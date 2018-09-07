Пострадала из-за раскрытого окна. 2-летняя девочка в Коврове получила травмы от падения с высоты третьего этажа.

Пострадала из-за раскрытого окна. 2-летняя девочка в Коврове получила травмы от падения с высоты третьего этажа. Несчастный случай произошёл 7 сентября. В комнате общежития мама, собирая малышку на прогулку, оставила её на диване, который стоял у раскрытого окна. Девочка забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна третьего этажа. С полученными травмами её доставили в местную больницу. Врачи сейчас делают всё необходимое, чтобы спасти ребёнку жизнь. Напомним, это уже 25-й случай выпадения детей из окон в этом году. Трое детей погибли, и 22 получили травмы различной тяжести.