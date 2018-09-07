Принц Гарри и Меган Маркл появились на благотворительном мероприятии. Причем взгляды публики, разумеется, были привлечены именно к супруге члена британского семейства. Меган предстала в синем свободном в талии платье, и общественность немедленно сделала вывод, что она ждет ребенка.

Принц Гарри и Меган Маркл появились на благотворительном мероприятии. Причем взгляды публики, разумеется, были привлечены именно к супруге члена британского семейства. Меган предстала в синем свободном в талии платье, и общественность немедленно сделала вывод, что она ждет ребенка.В Лондоне состоялся торжественный концерт, посвященный столетию окончания Первой мировой войны. Подразумевается, что все средства, собранные в рамках мероприятия, будут переданы благотворительным организациям, которым помогает британская королевская семья. Почетными гостями вечера стали принц Гарри и Меган Маркл.Для выхода в свет Гарри выбрал классический черный смокинг, который дополнил тонким галстуком, а Меган предпочла синее, чуть ниже колен, летящее платье без рукавов. Изюминкой его стали волны, проходящие спереди. Впрочем, они же сыграли злую шутку с супругой принца. В Сети немедленно появились комментарии, что в этом наряде Меган "на девятом месяце беременности".Кроме того, поклонники вдрызг раскритиковали сам фасон платья. "Кошмар(( Надо ж так умудриться испортить великолепную фигуру(( (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "цвет платья отличный, но фасон плохой, на редкость неудачный...", "платье ужасное, как мешок выглядит", "Платье ужасное, единственное его достоинство – это цвет. Какое-то мешковатое, непонятной формы, оно сделало из фигуры Меган прямоугольник", – высказались русскоязычные фанаты.Многие комментаторы пришли к выводу, что супруга принца Гарри все же беременна. Якобы те самые "жуткие" волны призваны скрыть округлившийся живот Меган. К тому же появились слухи, что из-за беременности пара даже отменила запланированное турне по Океании, которое должно было состояться в октябре. Якобы сейчас им срочно ищут замену.Напомним, свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл состоялась 19 мая. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.