Музыканты Metallica запускают собственную линейку виски, которую будут в прямом смысле взращивать на собственных песнях. Рокеры собираются использовать технологию Black Noise, благодаря которой бочки с дистиллятом будут взбалтываться с помощью звуковых частот композиций группы.

Музыканты Metallica запускают собственную линейку виски, которую будут в прямом смысле "взращивать" на собственных песнях. Рокеры собираются использовать технологию Black Noise, благодаря которой бочки с дистиллятом будут взбалтываться с помощью звуковых частот композиций группы, сообщает USA Today.Для каждого сорта крепкого напитка музыканты Metallica собираются составить специальный плейлист."Низкочастотные звуковые волны могут быть настолько сильными, что вполне способны усиливать взаимодействие молекул внутри жидости и влиять на его вкус", — говорится в официальном заявлении группы.Музыканты уже сварили первую порцию виски "Blackened" под руководством профессора химии из Вест-Пойнта. Его можно будет купить в нескольких штатах этой осенью.Группа гордится тем, что не просто "вешает логотип Metallica" на уже готовое виски."Мы тщательно работали над каждой вкусовой деталью будущего виски и непосредственно участвовали в процессе приготовления напитка", — отмечают музыканты.