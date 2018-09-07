Руководство Международной федерации журналистов потребовало от Киева немедленно освободить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Решение о продлении ареста журналисту названо неприемлемым.

Руководство Международной федерации журналистов потребовало от Киева немедленно освободить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Решение о продлении ареста журналисту названо неприемлемым.В четверг Херсонский городской суд продлил арест Вышинскому до 4 ноября​​​, сообщает РИА Новости.Президент Международной федерации журналистов заявил, что Кирилл Вышинский был арестован за свою работу журналиста, и его организация рассматривает этот арест как форму цензуры, которая противоречит демократии.Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене; доказательств этому не представлено. К журналисту не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева как произвол.