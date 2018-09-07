На Каширском шоссе в Москве, возвращаясь из аэропорта, попали в ДТП председатель правления Газпрома Алексей Миллер и глава совета директоров Виктор Зубков.

На Каширском шоссе в Москве, возвращаясь из аэропорта, попали в ДТП председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и глава совета директоров компании Виктор Зубков. Жертв и пострадавших нет, передает ТАСС.Как уточнил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, авария случилась не по вине руководителей холдинга. Что именно произошло, он не рассказал.