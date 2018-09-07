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Во Владимирской области построят 23 новых ФАПа и закупят новое оборудования для поликлиник. Об этом заявила Министр здравоохранения Вероника Скворцова в рамках рабочего визита во Владимир. Глава медицинского ведомства вместе с губернатором Светланой Орловой посетила областной онкодиспансер, пообщалась с врачами и пациентами. Министру показали оборудование в новом корпусе, ординаторские и операционные. И продемонстрировали работу электронной очереди в поликлинике. В ходе беседы врачи лечебного учреждения обратили внимание Вероники Скворцовой на то, что оборудование для диагностики и лучевой терапии закупалось больше шести лет назад, а современные технологии борьбы с онкозаболеваниями с тех пор шагнули далеко вперёд. Министр пообещала решить эту проблему в ближайшие три года.
"У нас появляются новые проблемы, с которыми мы сталкиваемся в связи с тем, что лучевая терапия - метод очень прогрессивный, который развивается очень быстро. Поэтому оборудование, которое было поставлено в те годы, сейчас немножко уже не удовлетворяет нашим потребностям". - "Ну ты говори, я вон уже нож японский попросила". - "Нам очень требуется модернизация того оборудования, которое уже поставлено. Нам нужно". - "Будет такая возможность в ближайшие три года". - "Мы надеемся очень сильно".
На встрече с коллективом онкодиспансера Вероника Скворцова вместе со своим заместителем Татьяной Яковлевой высоко оценили работу регионального здравоохранения. Особо отметив снижение смертности во Владимирской области. Министр порекомендовала облздраву больше развивать государственно-частное партнёрство в медицине и сообщила, что деньги на строительство 23 фельдшерско-акушерских пунктов Владимирская область начнёт получать уже в начале следующего года. Так же в рамках нового национального проекта "Здравоохранение" в регион поступят современные мобильные комплексы для проведения диспансеризации в маленьких населённых пунктах.
Вероника Скворцова, министр здравоохранения России: "Не менее 20-ти. Разные маммографы, комплексы для проведения профилактики и диспансеризации. Передвижные ФАПы. Это уже заложено, и деньги эти заложены. Вы их получите, уже начиная со следующего года. Но самое важное, что мы должны обеспечить - мы должны вокруг каждого человека, проживающего во Владимирской области, настроить нашу систему".
Светлана Орлова
, губернатор области: "Первичное звено здравоохранения - это важнейший фактор. Мы будем продвигаться, и если вы нам в ряде вопросов поможете, Вероника Игоревна, Татьяна Владимировна, мы вас не подведем. То, что было, и то, что стало, это разительные перемены".