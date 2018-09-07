На Илона Маска подали в суд за то, что он якобы собирался манипулировать стоимостью акций Tesla.

На Илона Маска подали в суд за то, что он якобы собирался манипулировать стоимостью акций Tesla. Истцом выступил глава Citron Research Эндрю Лефт, инвестор Tesla. Его иск основан на словах Маска о планах выкупить акции своей компании по цене 420 долларов за штуку. При этом впоследствии Илон Маск от подобных планов отказался.Отказ от планов произошел на фоне критики заявления о возможности выкупа Tesla, опубликованного Маском на странице его Twitter, а также после встречи с акционерами и членами совета директоров компании. Илон Маск заявил, что Tesla останется публичной, передает ТАСС.Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.— Elon Musk (@elonmusk) 7 августа 2018 г.Лефт считает, что Маск, говоря о продаже акций, намеревался манипулировать их стоимостью, вводя инвесторов в заблуждение и публикуя недостоверную информацию о наличии средств. Один из адвокатов, представляющий интересы истца, считает, что поведение Маска – "хрестоматийный пример мошенничества".Ранее федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США пыталась выяснить, почему Маск написал о своих планах в Twitter, а не в официальном документе. Была предпринята проверка. Также ведомство проверяет, достаточно ли у Илона Маска средств на то, чтобы выкупить акции.Это не первый случай, когда на Илона Маска подают в суд. 31 августа иск против Маска был подан британским дайвером Верноном Ансвортом. Он обвиняет создателя Tesla в том, что во время перепалки на страницах Twitter он назвал его педофилом.