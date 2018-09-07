Проезжую часть при повороте на улице Ореховая сократили до двух полос

Проезжую часть при повороте на улице Ореховая сократили до двух полосНа Пекинке во Владимире вводятся новые ограничения движения транспорта. Они вступят в силу 10 сентября.В районе поворота на улицу Ореховая проезжую часть сократят до двух полос - по одной в каждом направлении. Дорожники ограничат максимальную скорость до 40 километров в час. На этом участке трассы начнется ремонт.Специалисты должны уложить новый асфальт. Они закончат с работами до середины октября. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения.