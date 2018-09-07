Средства можно получить в рамках президентских грантов

Средства можно получить в рамках президентских грантовНа поддержку добровольческих инициатив во Владимирской области выделили 10 млн рублей. Размер фонда увеличен в пять раз.Средства необходимы для релаизации проектов по президентским грантам.Помимо такой системы поддержки, в регионе существует Региональный добровольческий ресурсный центр и Совет по вопросам развития добровольчества. Есть и координационные центры для волонтеров по нескольким направлениям - волонтеры-медики, волонтеры Победы, ЧС и поисково-спасательные отряды.