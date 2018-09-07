Авария произошла в четверг, 6 сентября

Авария произошла в четверг, 6 сентябряНа трассе Кострома - Иваново 26-летний ярославец сбил лося, сообщают в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.Авария произошла вечером в четверг, 6 сентября, около 20.30. Молодой человек, находясь за рулем иномарки Hyundai Solaris, не успел среагировать на выбежавшего на дорогу лося. В результате произошло столкновение.Автомобиль вылетел в кювет. Молодой водитель получил травмы. По данному факту проводится проверка.