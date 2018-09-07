Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) Галина начал возведение левого перегонного тоннеля от станции Проспект Вернадского до Мичуринского проспекта на юго-западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) Об этом сообщил генеральный директор АО Мосинжпроект Марс Газизуллин.

Тоннелепроходческиймеханизированный комплекс (ТПМК) "Галина" начал возведение левогоперегонного тоннеля от станции "Проспект Вернадского" до "Мичуринскогопроспекта" на юго-западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ)Об этом сообщил генеральный директор АО "Мосинжпроект" МарсГазизуллин.Тоннелепроходческому комплексу предстоит пройти 1461 метр. По словам Газизуллина, тоннель расположится под парком 50-летия Октября и улицей Удальцова. Завершить проходку планируется в феврале следующего года, уточнил генеральный директор АО "Мосинжпроект".Газизуллин напомнил, что юго-западный участок большого метрокольца состоит из трех станций – "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект" и "Аминьевское шоссе". Его строительством занимается китайский подрядчик China Railway Construction Corporation (CRCC).Тоннелепроходческий комплекс "Галина" стал четвертым из пяти ТПМК китайской компании, который был запущен на этом участке. Его длина – 83 метра, а общий вес порядка 387 тонн.Сейчас на юго-западе большого метрокольца ведут проходку три комплекса: "Полина" строит правый перегонный тоннель от "Проспекта Вернадского" до "Мичуринского проспекта", "Евгения" – правый тоннель от "Аминьевского шоссе" до "Мичуринского проспекта", на этом же участке возведением левого перегонного тоннеля занимается "Дарья". "При помощи пятого ТПМК будут построены тупики за станцией "Аминьевское шоссе", – подчеркнул Газизуллин.Большая кольцевая линия – один из крупнейших проектов по строительству подземки в мире. Длина нового пересадочного контура составит почти 70 километров, на нем появится 31 станция.С кольца можно будет совершить 19 пересадок на радиальные линии метро, а также на Московское центральное кольцо (МЦК), железнодорожные направления, а также на будущие Московские центральные диаметры (МЦД).Первый участок Большой кольцевой линии от "Делового центра" до "Петровского парка" с пятью станциями был открыт в феврале этого года. В ближайшие месяцы будет запущена станция "Савеловская" (бывшая "Нижняя Масловка"). Затем для пассажиров станут доступны восточный и северо-восточный участки БКЛ.Предполагается, что юго-западный участок БКЛ будет открыт в 2020 году. Полностью замкнуть большое метрокольцо планируется через несколько лет. В настоящий момент работы идут на всем протяжении нового контура.