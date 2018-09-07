Террористы удерживают в сирийском Идлибе в заложниках миллионы мирных жителей, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

Террористы удерживают в сирийском Идлибе в заложниках миллионы мирных жителей, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН. Он подчеркнул, что террористы ведут себя агрессивно, обстреливают близлежащие города и поселки, передает "Интерфакс".Террористы стремятся сохранить за собой Идлиб, и текущее положение дел недопустимо, подчеркнул Небензя. Он добавил, что сирийское правительство обязано бороться за целостность своего государства и за восстановление контроля над всей территорией.