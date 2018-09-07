Нападающий сборной Бразилии и французского Пари Сен-Жермен Неймар обратился к руководителям испанской Барселоны с просьбой вернуть его обратно в клуб. Бразилец жалуется на то, что в ПСЖ ему приходится соперничать с Эдинсоном Кавани и Килианом Мбаппе.

Нападающий сборной Бразилии и французского "Пари Сен-Жермен" Неймар обратился к руководителям испанской "Барселоны" с просьбой вернуть его обратно в клуб. Бразилец жалуется на то, что в "ПСЖ" ему приходится соперничать с Эдинсоном Кавани и Килианом Мбаппе.Однако у каталонцев на этот счет иные планы. Неймар не входит в планы каталонцев, несмотря на хорошие взаимоотношения с ним, сообщает FootballHD.Ru со ссылкой на Mundo Deportivo. В клубе это связывают с поведением отца звездного бразильца. Помимо этого, в "Барселоне" полагают, что уже нашли адекватную замену Неймару.Напомним, что Неймар стал игроком "ПСЖ" в 2017 году. За время выступлений в парижском клубе он неоднократно ругался с тренерским штабом, своими одноклубниками и выражал недовольство своим положением в клубе.