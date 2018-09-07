После выявления множества нестыковок в новых фактах по делу
об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, Лондон пытается нелепо
оправдываться. Посол Великобритании в России Лори Бристоу сообщил о каких-то 37
версиях этого происшествия, которые ему предоставила Россия.
После выявления множества нестыковок в новых фактах по делу
об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, Лондон пытается нелепо
оправдываться. Посол Великобритании в России Лори Бристоу сообщил о каких-то 37
версиях этого происшествия, которые ему предоставила Россия.
Дипломат обвинил Россию в том, что она представила вымышленные
версии по делу Скрипалей. Бристон сообщил и число – 37. Правда, ни об одной так
и не поведал.
"Россия уводит в сторону от фактов. Мария Захарова спросила,
почему на фото с камер наблюдения одно и то же время. Это фото с двух разных
камер, уставленных в разных коридорах при выходе в зону прилета", – приводит слова главы британской дипмиссии РИА Новости.
Даже если предположить, что некто Петров и Боширов сняты камерами
наблюдения в лондонском аэропорту в разных коридорах, как две капли воды похожих
друг на друга, то неужели они не договариваясь оказались в одних и тех же
точках в 16 часов 22 минуты 43 секунды. То есть они шли с одинаковой скоростью
– секунда в секунду. Здравомыслящему человеку в это поверить трудно.
Также невозможно представить, чтобы разведчики так нелепо себя
вели – ходили под камерами наблюдения, оставляли после себя флакон из-под яда и,
главное, открыто въезжали в страну вдвоем.
Эксперты говорят, что диверсионные операции проводятся иначе.
Обычно группа из нескольких человек прибывает из разных стран мира в разные
дни, до этого для нее готовится соответствующее почва другими разведчиками:
снимается жилье в частном секторе, изучаются маршруты без камер видеонаблюдения
и так далее. А проведя запланированную операцию, разведчики или диверсанты, соблюдая жесткие меры
безопасности, покидают страну.
Напомним, что накануне, 6 сентября Скотланд-ярд опубликовал
фотографии подозреваемых по делу Скрипалей, а премьер-министр Великобритании
Тереза Мэй выступила с очередной обличительной речью в парламенте.
По версии
британских следователей, Александр Петров и Руслан Боширов были названы главными обвиняемыми в отравлении Скрипалей, а также офицерами
несуществующей в России организации – Главного разведывательного управления. В 2010 году ГРУ было переименовано в Главное
управление Генерального штаба Вооруженных сил России.